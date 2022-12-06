Киянину, який публічно підтримав війну росії проти України, повідомили про підозру - прокуратура

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За даними слідства, чоловік неодноразово публікував на власній сторінці у соціальній мережі антиукраїнські публікації, що виправдовують російську агресію, а також дії армії рф на тимчасово окупованих територіях України.

Під час обшуку у квартирі підозрюваного правоохоронці знайшли та вилучили проросійські агітаційні буклети із забороненою символікою, георгіївські стрічки, російські рублі тощо.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук, повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо

У деокупованому Херсоні затримали двох колаборантів, які добровільно вступили до окупаційного "главного управления мвд Херсонской области" та вивозили українців у катівні.