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Викрадали людей для тортур: у звільненому Херсоні затримано колаборантів з "мвд рф"

Викрадали людей для тортур: у звільненому Херсоні затримано колаборантів з "мвд рф"

Київ • УНН

 • 898264 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У деокупованому Херсоні затримали двох колаборантів, які добровільно вступили до окупаційного "главного управления мвд Херсонской области" та вивозили українців у катівні. Про це в Telegram повідомила СБУ, передає УНН.

Цитата

"Служба безпеки викрила ще двох поплічників ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Під час захоплення міста вони добровільно вступили до створеного окупантами "главного управления мвд Херсонской области", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними СБУ, одного із зловмисників окупанти призначили "следователем" і дали завдання придушувати рух опору. До потерпілих застосовувався психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. 

Іншого колаборанта призначили "патрульным полиции". Перебуваючи на цій "посаді", він брав безпосередню участь у переслідуванні і незаконних затриманнях українців. Після звільнення Херсона колаборанти намагалися переховуватись на території міста.

Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність). Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо

Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.

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