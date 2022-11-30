Викрадали людей для тортур: у звільненому Херсоні затримано колаборантів з "мвд рф"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У деокупованому Херсоні затримали двох колаборантів, які добровільно вступили до окупаційного "главного управления мвд Херсонской области" та вивозили українців у катівні. Про це в Telegram повідомила СБУ, передає УНН.
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"Служба безпеки викрила ще двох поплічників ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Під час захоплення міста вони добровільно вступили до створеного окупантами "главного управления мвд Херсонской области", – ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними СБУ, одного із зловмисників окупанти призначили "следователем" і дали завдання придушувати рух опору. До потерпілих застосовувався психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.
Іншого колаборанта призначили "патрульным полиции". Перебуваючи на цій "посаді", він брав безпосередню участь у переслідуванні і незаконних затриманнях українців. Після звільнення Херсона колаборанти намагалися переховуватись на території міста.
Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність). Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.
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