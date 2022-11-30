Похищали людей для пыток: в освобожденном Херсоне задержаны коллаборанты из "мвд рф"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В деоккупированном Херсоне задержали двух коллаборантов, которые добровольно вступили в оккупационное "главное управление мвд Херсонской области" и похищали украинцев в пыточные. Об этом в Telegram сообщила СБУ, передает УНН.
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"Служба безопасности разоблачила еще двух приспешников врага в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. Во время захвата города они добровольно вступили в созданное оккупантами "главное управление мвд Херсонской области", - говорится в сообщении.
Детали
По данным СБУ, одного из злоумышленников оккупанты назначили "следователем" и дали задание подавлять движение сопротивления. К потерпевшим применялось психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.
Другого коллаборанта назначили "патрульным полиции". Находясь на этой должности, он принимал непосредственное участие в преследовании и незаконных задержаниях украинцев.
Обеим задержанным сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность). Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы.
Напомним
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