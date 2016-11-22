Киевлянина приговорили к 12 годам заключения за убийство пенсионерки

В ходе судебного следствия установлено, что в мае 2016 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства пенсионерки, умышленно нанес ей многочисленные удары по различным частям тела, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия.

С целью сокрытия следов убийства, злоумышленник уничтожил труп потерпевшей путем сжигания тела, а остатки костей раздробил и разбросал на приусадебном участке.

Мужчину признали виновным по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины и приговорен к 12 годам лишения свободы.