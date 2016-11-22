Киянина засудили до 12 років ув'язнення за вбивство пенсіонерки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Киянина засудили до 12 років ув'язнення за вбивство пенсіонерки на Чернігівщині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Чернігівської області.
В ході судового слідства встановлено, що в травні 2016 року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння за місцем проживання пенсіонерки, умисно наніс їй численні удари по різним частинам тіла, спричинивши тілесні ушкодження, від яких вона померла на місці події.
З метою приховування слідів вбивства, зловмисник знищив труп потерпілої шляхом спалювання тіла, а рештки кісток подрібнив та розкидав на присадибній ділянці.
Чоловіка визнали винним за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України та засудили до 12 років позбавлення волі.