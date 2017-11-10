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Киевлянин поставлял девушек в гостинице для предоставления секс-услуг

Киевлянин поставлял девушек в гостинице для предоставления секс-услуг

Киев  •  УНН

 • 23493 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Киеве полиция ликвидировала международную преступную группировку, которая продавала женщин в секс-рабство. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ ЧП в Киеве, передает УНН.

"Участник группы - 19-летний житель Киевщины - обеспечивал прибытия девушек в столичные гостиницы. Там они оказывали услуги сексуального характера иностранцам, за что получали от 1600 до 2600 грн в час", - говорится в сообщении.

Напомним, работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления полиции Киева совместно с работниками Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Украины разоблачили преступную группу. Ее члены в течение длительного времени занималась сутенерством и сводничеством. В то же время злоумышленники вербовали и продавали девушек в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Турции.

Сейчас полицейские установили, что организатором преступной группы является 32-летний иностранец. Мужчина проживал в Киеве и занимался поиском и вербовкой женщин для выезда в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Женщин вербовали под видом трудоустройства в клубах и гостиницах. За каждую из девушек злоумышленник получал по 1 тыс.долл.

Сообщница иностранца, проживающая в ОАЭ, проводила "визуальную оценку" внешности девушки. После одобрения кандидатуры девушкам оформляли необходимые для выезда документы. В ОАЭ женщина создала место разврата. Там она встречала украинок в аэропорту, обманом отбирала у них документы и сопровождала в дом, где некоторое время удерживала их против воли. В это время злоумышленница заставляла жертв оказывать сексуальные услуги клиентам.

Организатора преступной группы полицейские задержали в аэропорту "Борисполь" при попытке продажи девушек в Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По месту жительства участников преступной группы полицейские провели санкционированные обыски. Продолжается проверка причастности фигурантов к фактам совершения аналогичных преступлений. Кроме того, правоохранители устанавливают других возможных пострадавших от преступной деятельности фигурантов.

Продолжается досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 2 ст. 149 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией). Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

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