Киянин постачав дівчат в готелі для надання секс-послуг

"Учасник групи — 19-річний мешканець Київщини — забезпечував прибуття дівчат до столичних готелів. Там вони надавали послуги сексуального характеру іноземцям, за що отримували від 1600 до 2600 грн за годину," - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління поліції Києва спільно з працівниками Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Національної поліції України викрили злочинну групу. Її члени протягом тривалого часу займалася сутенерством та звідництвом. Водночас зловмисники вербували та продавали дівчат до Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) та Туреччини.

Наразі поліцейські встановили, що організатором злочинної групи є 32-річний іноземець. Чоловік проживав у Києві і займався пошуком та вербуванням жінок для виїзду до Об’єднаних Арабських Еміратів та Туреччини. Жінок вербували під виглядом працевлаштування у клубах та готелях. За кожну з дівчат зловмисник отримував по 1 тис.дол.

Спільниця іноземця, яка проживає в ОАЕ, проводила “візуальну оцінку” зовнішності дівчини. Після схвалення кандидатури дівчина оформлювала необхідні для виїзду документи. В ОАЕ жінка створила місце розпусти. Там вона зустрічала українок в аеропорту, обманом відбирала у них документи та супроводжувала до будинку, де певний час утримувала їх проти волі. У цей час зловмисниця змушувала жертв надавати сексуальні послуги клієнтам.

Організатора злочинної групи поліцейські затримали у аеропорту “Бориспіль” під час спроби продажу дівчат до Об’єднаних Арабських Еміратів. Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

За місцем проживання учасників злочинної групи поліцейські провели санкціоновані обшуки. Триває перевірка щодо причетності фігурантів до фактів скоєння аналогічних злочинів. Крім того, правоохоронці встановлюють інших можливих потерпілих від злочинної діяльності фігурантів.

Триває досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: за ч. 2 ст. 149 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією). Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.