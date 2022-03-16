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19:03 • 48508 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 105293 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 105436 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 100651 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 73513 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 82296 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 73065 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевлянин "похоронил" мать своих детей, чтобы уехать из Украины

Киевлянин "похоронил" мать своих детей, чтобы уехать из Украины

Киев • УНН

 • 152718 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Мужчина вместе с двумя детьми пытался выехать за пределы Украины, предоставив свидетельство о смерти жены. Как сообщили в ГПСУ, документ оказался подделкой, передает УНН.

Детали

На Закарпатье киевлянин вместе с двумя детьми пытался выехать за пределы страны, предоставив свидетельство о смерти жены.

Во время проверки пограничники обнаружили, что документ поддельный.

"Отцу-одиночке" было отказано в пересечении границы, сообщили пограничники.

Ранее

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" отказали в выезде из Украины мужчине, в документах которого значилось, что его комиссовали из-за беременности.

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