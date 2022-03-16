Киевлянин "похоронил" мать своих детей, чтобы уехать из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Мужчина вместе с двумя детьми пытался выехать за пределы Украины, предоставив свидетельство о смерти жены. Как сообщили в ГПСУ, документ оказался подделкой, передает УНН.
Детали
На Закарпатье киевлянин вместе с двумя детьми пытался выехать за пределы страны, предоставив свидетельство о смерти жены.
Во время проверки пограничники обнаружили, что документ поддельный.
"Отцу-одиночке" было отказано в пересечении границы, сообщили пограничники.
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В пункте пропуска "Могилев-Подольский" отказали в выезде из Украины мужчине, в документах которого значилось, что его комиссовали из-за беременности.