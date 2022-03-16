Киевлянин "похоронил" мать своих детей, чтобы уехать из Украины

Детали

На Закарпатье киевлянин вместе с двумя детьми пытался выехать за пределы страны, предоставив свидетельство о смерти жены.

Во время проверки пограничники обнаружили, что документ поддельный.

"Отцу-одиночке" было отказано в пересечении границы, сообщили пограничники.

Ранее

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" отказали в выезде из Украины мужчине, в документах которого значилось, что его комиссовали из-за беременности.