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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 57829 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 119699 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 149041 перегляди

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1 квітня, 11:39 • 200121 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 194203 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 183499 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 156285 перегляди

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1 квітня, 07:46 • 110452 перегляди

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Киянин "похоронив" матір своїх дітей, щоб виїхати з України

Киянин "похоронив" матір своїх дітей, щоб виїхати з України

Київ • УНН

 • 152723 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Чоловік разом з двома дітьми намагався виїхати за межі України, надавши свідоцтво про смерть дружини. Як повідомили у ДПСУ, документ виявився підробкою, передає УНН.

Деталі

На Закарпатті киянин разом з двома дітьми намагався виїхати за межі країни, надавши свідоцтво про смерть дружини.

Під час перевірки прикордонники виявили, що документ підроблений.

"Батьку-одинаку" було відмовлено у перетині кордону, повідомили прикордонники.

Раніше

У пункті пропуску "Могилів-Подільський" відмовили у виїзді з України чоловікові, в документах якого значилося, що його комісували через вагітність.

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