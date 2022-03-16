Киянин "похоронив" матір своїх дітей, щоб виїхати з України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Чоловік разом з двома дітьми намагався виїхати за межі України, надавши свідоцтво про смерть дружини. Як повідомили у ДПСУ, документ виявився підробкою, передає УНН.
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На Закарпатті киянин разом з двома дітьми намагався виїхати за межі країни, надавши свідоцтво про смерть дружини.
Під час перевірки прикордонники виявили, що документ підроблений.
"Батьку-одинаку" було відмовлено у перетині кордону, повідомили прикордонники.
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