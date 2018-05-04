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Киевлянин пытался подкупить львовских футболистов

Киев • УНН

 • 10990 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Жителя Киева разоблачили во время передачи взятки игрокам молодежной сборной одного из львовских футбольных клубов за проигрыш в матче. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области, передает УНН.

Киевлянин пытался подкупить львовских футболистов

"Злоумышленника, 25-летнего жителя Киева, 1 мая разоблачили сотрудники управления внутренней безопасности во Львовской области совместно с работниками следственного управления ГУ Нацполиции Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры во время передачи футболистам части средств в сумме четыре тысячи долларов США. Полная сумма, которую должны были получить спортсмены, составляла десять тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Как было договорено, за полученные деньги футболисты должны были обеспечить проигрыш своей команды в матче с молодежной сборной другого украинского футбольного клуба, который пройдет во Львове в начале мая.

Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.369-3 (противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от двух до пяти лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, председателя сельского совета одного из районов Кировоградской области разоблачили на взятке.

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