Киянин намагався підкупити львівських футболістів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Мешканця Києва викрили під час передачі хабара гравцям молодіжної збірної одного з львівських футбольних клубів за програш у матчі. Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.
"Зловмисника, 25-річного мешканця Києва, 1 травня викрили працівники управління внутрішньої безпеки у Львівській області спільно з працівниками слідчого управління ГУ Нацполіції Львівщини та за процесуального керівництва обласної прокуратури під час передачі футболістам частини коштів у сумі чотири тисячі доларів США. Повна сума, яку повинні були отримати спортсмени, становила десять тисяч доларів США", – йдеться в повідомленні.
Як було домовлено, за отримані гроші футболісти повинні були забезпечити програш своєї команди у матчі з молодіжною збірною іншого українського футбольного клубу, який пройде у Львові на початку травня.
Зловмиснику оголосили про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.369-3 (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань) КК України. Санкція статті передбачає покарання - від двох до п’яти років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, голову сільської ради одного із районів Кіровоградщини викрили на хабарі.