Киевляне смогут бесплатно сдать опасные отходы завтра

Кроме ртутьсодержащих ламп, киевляне смогут сдать на утилизацию термометры, батарейки, мелкую электронику.

"С целью повышения уровня осведомленности граждан в сфере экологической безопасности, с 8 по 10 ноября совместно с ООО "Международный выставочный центр" в рамках выставки "Экология предприятия 2016" состоится акция по бесплатному сбору отработанных люминесцентных ламп.

Помогите нам рассказать о такой замечательной возможности безопасно избавиться от отработанных ртутных ламп, ненужных термометров, батареек, мелкой электроники (зарядные устройства, мобильные телефоны, аккумуляторные батареи и т.д.) - для дальнейшей утилизации.

На выставке вы также сможете узнать много экологически полезной информации от наших эко-партнеров Украина без мусора", - отметили организаторы.

Напомним, в Украине накоплено более 12 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, за три года не было выделено ни копейки из Государственного бюджета для решения проблем в этой сфере.