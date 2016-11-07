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15 марта, 19:03 • 112364 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158508 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133012 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125890 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110082 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104111 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100523 просмотра

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Актуальное
Киевляне смогут бесплатно сдать опасные отходы завтра

Киевляне смогут бесплатно сдать опасные отходы завтра

Киев • УНН

 • 6011 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. С 8 по 10 ноября в рамках выставки "Экология предприятия 2016" состоится акция по бесплатному сбору отработанных люминесцентных ламп. Сбор опасных отходов будет проходить в столичном Международном выставочном центре, сообщает УНН со ссылкой на Facebook организаторов мероприятия.

Кроме ртутьсодержащих ламп, киевляне смогут сдать на утилизацию термометры, батарейки, мелкую электронику.

"С целью повышения уровня осведомленности граждан в сфере экологической безопасности, с 8 по 10 ноября совместно с ООО "Международный выставочный центр" в рамках выставки "Экология предприятия 2016" состоится акция по бесплатному сбору отработанных люминесцентных ламп.

Помогите нам рассказать о такой замечательной возможности безопасно избавиться от отработанных ртутных ламп, ненужных термометров, батареек, мелкой электроники (зарядные устройства, мобильные телефоны, аккумуляторные батареи и т.д.) - для дальнейшей утилизации.

На выставке вы также сможете узнать много экологически полезной информации от наших эко-партнеров Украина без мусора", - отметили организаторы.

Напомним, в Украине накоплено более 12 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, за три года не было выделено ни копейки из Государственного бюджета для решения проблем в этой сфере.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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