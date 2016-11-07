Кияни зможуть безплатно здати небезпечні відходи завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. З 8 по 10 листопада у рамках виставки “Екологія підприємства 2016” відбудеться акція з безплатного збору відпрацьованих люмінесцентних ламп. Збір небезпечних відходів проходитиме у столичному Міжнародному виставковому центрі, повідомляє УНН з посиланням на Facebook організаторів заходу.
Окрім ртутьвмісних ламп, кияни зможуть здати на утилізацію термометри, батарейки, дрібну електроніку.
“З метою підвищення рівня обізнаності громадян в сфері екологічної безпеки, з 8 по 10 листопада спільно з ТОВ "Міжнародний виставковий центр“ в рамках виставки "Екологія підприємства 2016“ відбудеться акція з безкоштовного збору відпрацьованих люмінесцентних ламп.
Допоможіть нам розказати про таку чудову можливість безпечно позбутися відпрацьованих ртутних ламп, непотрібних термометрів, батарейок, дрібної електроніки (зарядні пристрої, мобільні телефони, акумуляторні батареї, тощо) — для подальшої утилізації.
На виставці ви також зможете дізнатися багато екологічно-корисної інформації від наших еко-партнерів Україна без сміття”, — наголосили організатори.
Нагадаємо, в Україні накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, за три роки не було виділено жодної копійки з Державного бюджету для вирішення проблем у цій сфері.