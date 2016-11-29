Киевляне смогут 1 декабря бесплатно обследоваться на ВИЧ-инфекцию

Так, профилактические акции на Контрактовой площади пройдут с 15:00 до 20:00. Все желающие смогут пройти анонимное и бесплатное тестирование на ВИЧ/СПИД быстрыми тестами (результат через 10 минут) и получить консультации по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ, получить информационные материалы и средства личной защиты.

Как сообщал УНН, в Донецкой области зафиксировали прохождение службы боевиками со СПИДом.