Киевляне смогут 1 декабря бесплатно обследоваться на ВИЧ-инфекцию
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. К Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря 2016 года в Киеве пройдут профилактические акции на Контрактовой площади, где киевляне смогут бесплатно обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, профилактические акции на Контрактовой площади пройдут с 15:00 до 20:00. Все желающие смогут пройти анонимное и бесплатное тестирование на ВИЧ/СПИД быстрыми тестами (результат через 10 минут) и получить консультации по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ, получить информационные материалы и средства личной защиты.
Как сообщал УНН, в Донецкой области зафиксировали прохождение службы боевиками со СПИДом.