Кияни зможуть 1 грудня безкоштовно обстежитися на ВІЛ-інфекцію

Так, профілактичні акції на Контрактовій площі пройдуть з 15:00 до 20:00. Усі охочі зможуть пройти анонімне й безкоштовне тестування на ВІЛ/СНІД швидкими тестами (результат через 10 хвилин) та отримати консультації щодо профілактики, діагностики та лікування ВІЛ, отримати інформаційні матеріали і засоби особистого захисту.

Як повідомляв УНН, на Донеччині зафіксували проходження служби бойовиками зі СНІДом.