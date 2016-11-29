Кияни зможуть 1 грудня безкоштовно обстежитися на ВІЛ-інфекцію
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 1 грудня 2016 року у Києві пройдуть профілактичні акції на Контрактовій площі, де кияни зможуть безкоштовно обстежитися на ВІЛ-інфекцію. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, профілактичні акції на Контрактовій площі пройдуть з 15:00 до 20:00. Усі охочі зможуть пройти анонімне й безкоштовне тестування на ВІЛ/СНІД швидкими тестами (результат через 10 хвилин) та отримати консультації щодо профілактики, діагностики та лікування ВІЛ, отримати інформаційні матеріали і засоби особистого захисту.
Як повідомляв УНН, на Донеччині зафіксували проходження служби бойовиками зі СНІДом.