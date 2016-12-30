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Киевляне предложили не сносить новый фасад театра на Андреевском спуске

Киевляне предложили не сносить новый фасад театра на Андреевском спуске

Киев • УНН

 • 8088 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Киевляне зарегистрировали петицию на сайте Киевского городского совета с просьбой не допустить сноса нового фасада театра на Андреевском спуске, передает УНН.

Автором петиции является Василий Шульга.

“Призываю не допустить внесения изменений в новый фасад театра на Андреевском спуске. Это достойный проект современного города. Это единственный проект за последнее время, за который не стыдно. Архитектору достался в наследство разукрашенный кавалок с пенопластовой лепниной. А сейчас мы имеем оригинальное и интересное здание, а не псевдо колониальное произведение”, — говорится в тексте петиции.

Также в тексте петиции отмечается, что проект реконструкции театра был согласован, основываясь на рекомендациях ЮНЕСКО.

“Проект реконструкции театра был согласован, основываясь на рекомендациях ЮНЕСКО. Согласно с ними, нельзя рядом со старыми зданиями строить новые, стилизованные под старину. Все новые здания должны кардинально отличаться, чтобы не размывать историчность застройки”, — отмечается в тексте.

Петиция была зарегистрирована 1 декабря 2016 года и собрала сейчас 2406 подписей из 10 тыс. необходимых. Для подписания петиции осталось 60 дней.

Как сообщал УНН, Киевсовет рассмотрит петицию о сносе нового фасада театра на Андреевском спуске.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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