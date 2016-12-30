Кияни запропонували не зносити новий фасад театру на Андріївському узвозі

Автором петиції є Василь Шульга.

“Закликаю не допустити внесення змін до новоствореного фасаду театру на Андріївському узвозі. Це достойний проект сучасного міста. Це єдиний проект за останній час, за який не соромно. Архітектору дістався у спадок розцяцькований кавалок з пенопластовою ліпниною. А зараз ми маємо оригінальну й цікаву будівлю, а не псевдо колоніальний витвір”, — йдеться в тексті петиції.

Також в тексті петиції наголошується на тому, що проект реконструкції театру був погоджений, базуючись на рекомендаціях ЮНЕСКО.

“Проект реконструкції театру був погоджений, базуючись на рекомендаціях ЮНЕСКО. Згідно з ними, не можна поруч зі старими будівлями будувати нові, стилізовані під старовину. Всі нові будівлі повинні кардинально відрізнятися, щоб не розмивати історичність забудови”, — зазначається в тексті.

Петиція була зареєстрована 1 грудня 2016 року і зібрала наразі 2406 підписів із 10 тис. необхідних. Для підписання петиції залишилось 60 днів.

Як повідомляв УНН, Київрада розгляне петицію щодо знесення нового фасаду театру на Андріївському узвозі.