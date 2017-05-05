Киевляне призвали создать городское такси

"В Лондоне, Нью-Йорке, и в других странах есть городское такси. Даже в Москве! Это специализированное такси, например в Лондоне ездят спецмашины, которые никак не перепутаешь с другими авто. В США такси имеют свой цвет и свой тип авто и так далее. В Москве желтое такси ... Наше такси должно быть похожим на европейские аналоги или американские", - говорится в тексте петиции.

Автором петиции выступил Владислав Горий.

Петиция была зарегистрирована 3 мая 2017 и собрала пока 31 подпись из 10 тыс. необходимых. Для подписания петиции осталось 60 дней.

Как сообщал УНН, бойцы АТО в Днепре создали "военное такси" .