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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Кияни закликали створити міське таксі

Київ • УНН

 • 14198 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Кияни зареєстрували петицію на сайті Київської міської ради з проханням ввести спеціалізоване міське таксі одного кольору, передає УНН.

Кияни закликали створити міське таксі

“У Лондоні, Нью-Йорку, та в інших країнах є міське таксі. Навіть у Москві! Це спеціалізоване таксі, наприклад у Лондоні їздять спецавто, які ніяк не переплутаєш з іншим авто. У США таксі теж мають свій колір та свій тип авто і так далі. У Москві є жовте таксі... Наше таксі має бути схожим на європейські аналоги чи американські”, — йдеться в тексті петиції.

Автором петиції виступив Владислав Горий.

Петиція була зареєстрована 3 травня 2017 року і зібрала наразі 31 підпис із 10 тис. необхідних. Для підписання петиції залишилось 60 днів.

Як повівдмляв УНН, бійці АТО в Дніпрі створили “військове таксі”.

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