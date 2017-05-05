Кияни закликали створити міське таксі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Кияни зареєстрували петицію на сайті Київської міської ради з проханням ввести спеціалізоване міське таксі одного кольору, передає УНН.
“У Лондоні, Нью-Йорку, та в інших країнах є міське таксі. Навіть у Москві! Це спеціалізоване таксі, наприклад у Лондоні їздять спецавто, які ніяк не переплутаєш з іншим авто. У США таксі теж мають свій колір та свій тип авто і так далі. У Москві є жовте таксі... Наше таксі має бути схожим на європейські аналоги чи американські”, — йдеться в тексті петиції.
Автором петиції виступив Владислав Горий.
Петиція була зареєстрована 3 травня 2017 року і зібрала наразі 31 підпис із 10 тис. необхідних. Для підписання петиції залишилось 60 днів.
Як повівдмляв УНН, бійці АТО в Дніпрі створили “військове таксі”.