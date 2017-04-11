Киевляне поддерживают намерения КГГА по сносу незаконных газовых модулей - опрос

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47356 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104134 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160098 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118144 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117495 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113092 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104646 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107176 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Киевляне поддерживают намерения КГГА по сносу незаконных газовых модулей - опрос

Киевляне поддерживают намерения КГГА по сносу незаконных газовых модулей - опрос

Киев  •  УНН

 • 8882 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Киевская городская государственная администрация активизировала борьбу с нелегальными газовыми модулями. За несколько недель, ряд таких АГЗП были демонтированы, остальные нелегалы начали сносить свои заправки самостоятельно. УНН решил поинтересоваться у киевлян, как они относятся к такой инициативе столичной власти.

И большинство опрошенных жителей Киева высказались в поддержку такой инициативы КГГА, аргументируя это тем, что незаконные газовые модули опасны, как для автомобилей, так и для людей.

"Я думаю, что лучше, чтобы их сносили, так как не известно, какой там бензин, какой газ и так далее. Есть все эти бренды, которые уже раскрученные и популярные бренды, то я бы не заправлялся на заправках, не известно чьи они. Более того, мне кажется, что у них там никакой безопасности вообще не имеет ", - сказал киевлянин Андрей.

Киевлянин Василий отметил, что все газовые модули должны устанавливаться только по определенным универсальным правилам, которые гарантируют безопасность.

"Насколько я понимаю, если заправка законная, то она проходит испытания, экспертизу на безопасность, то есть комплекс мероприятий, которые делают ее безопасной, если она законна. А если она не законна, то есть ли там безопасность или выполнены определенные нормы этого никто не знает. И я считаю, что все должно быть по правилам ", - сказал он.

Также, киевлянин Павел отметил, что сейчас в Украине достаточно большой спрос на сжиженный газ, поэтому эту отрасль бесспорно нужно упорядочить с определенными стандартами.

"В принципе, я видел такую ​​точку и видел, как ее демонтировали. Сейчас там осталось только мусор. И до того, как она еще обслуживалась, я не знаю, какие стандарты там были и вообще они разрабатывали какие-то нормы по обслуживанию и обустройству, но это просто была бочка с газом. Человек, который обслуживал просто немного отходил и куриласебе там независимо от того, протекает или не протекает клапан. У меня там лично сложилось впечатление, что кто-то когда-то договорился и поставил такие точки и понятно, что где-то упали в карман. Я считаю, что нужно, чтобы все было приведено к стандартам, так как спрос есть", - отметил он.

Напомним, по словам мэра Киева В.Кличко, на территории столицы действовали около 400 нелегальных пунктов продажи сжиженного газа и дизельного топлива. По оценкам экспертов, в 2016-м году они реализовали 126 тыс. тонн или 70% от общего объема реализации сжиженного газа. Это, в свою очередь, привело к тому, что бюджет столицы и государства недополучили более 500 млн грн .

Как сообщал УНН, по состоянию на 10 апреля, на территории Киева остается 55 незаконных АГЗП, которые в КГГА намерены снести до Пасхи .

Добавим, что борьбу КГГА с нелегалами поддержали ведущие операторы рынка топлива.

По словам генерального директора компании WOG Сергея Корецкого, борьба мэрии с "нелегалами" сжиженного газа является действенным шагом в поддержку добросовестного бизнеса .

"Надеемся, что все это будет доведено до логического завершения, что и в дальнейшем будет контроль за теми местами, откуда были демонтированы нелегальные газовые модули, и также надеемся, что когда пройдет определенное время - мы не увидим сейчас снесены нелегальные газовые модули снова. Это, наверное, не менее важно, чем демонтировать, ведь проследить, как потом эти владельцы будут действовать - или обеспечивать они выполнения решения КГГА или нет - это очень важно ", - сказал он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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