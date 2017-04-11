Кияни підтримують наміри КМДА щодо знесення незаконних газових модулів – опитування

ukru
27 березня, 18:53 • 70373 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 92274 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 113907 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 122555 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 172504 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 121713 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 110156 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 134008 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121269 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123387 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.2 м/с
87 %
752 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

27 березня, 17:24 • 46988 перегляди
Україна підготує і передасть США докази удару рф по енергетиці: Зеленський про атаку на Херсон

Україна підготує і передасть США докази удару рф по енергетиці: Зеленський про атаку на Херсон

27 березня, 17:37 • 34337 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

27 березня, 17:43 • 53384 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

27 березня, 18:10 • 48159 перегляди
Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

27 березня, 18:20 • 36443 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 70373 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 128068 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 172504 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 199417 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 210086 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 85471 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 116158 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142299 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 131960 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162487 перегляди
Актуальне
Кияни підтримують наміри КМДА щодо знесення незаконних газових модулів – опитування

Кияни підтримують наміри КМДА щодо знесення незаконних газових модулів – опитування

Київ • УНН

 • 8892 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Київська міська державна адміністрація активізувала боротьбу із нелегальними газовими модулями. За декілька тижнів, низку таких АГЗП було демонтовано, решта ж нелегалів почали зносити свої заправки самостійно. УНН вирішив поцікавитися у киян, як вони відносяться до такої ініціативи столичної влади.

І більшість опитаних мешканців Києва висловилися на підтримку такої ініціативи КМДА, аргументуючи це тим, що незаконні газові модулі є небезпечними, як для автомобілів, так і для людей.

“Я думаю, що краще, щоб їх зносили, тому що не відомо, який там бензин, який газ і так далі. Є всі ці бренди, які вже розкручені і популярні бренди, то я б не заправлявся на заправках, які не відомо чиї. Більш того, мені здається, що у них там ніякої безпеки взагалі не має”, — сказав киянин Андрій.

Киянин Василь зазначив, що всі газові модулі мають встановлюватися лише за певними універсальними правилами, які гарантуватимуть безпеку.

“Наскільки я розумію, якщо заправка законна, то вона проходить випробування, експертизу на безпеку, тобто комплекс заходів, які роблять її безпечною, якщо вона законна. А якщо вона не законна, то чи є там безпека і чи виконані певні норми цього ніхто не знає. І я вважаю, що все має бути за правилами”, — сказав він.

Також, киянин Павло наголосив, що зараз в Україні досить великий попит на скраплений газ, тому цю галузь безперечно потрібно упорядкувати до певних стандартів.

“В принципі, я бачив таку точку і бачив, як її демонтували. Наразі там залишилося тільки сміття. І до того, як вона ще обслуговувалася, я не знаю, які стандарти там були і чи взагалі вони розроблялися якісь норми по обслуговуванню і облаштуванню, але це просто була бочка з газом. Людина, яка обслуговувала просто трішки відходила і курила собі там незалежно від того протікає чи не протікає клапан. У мене там особисто склалося враження, що хтось колись домовився і поставив такі точки і зрозуміло, що десь впали у карман. Я вважаю, що потрібно, щоб все було приведено до стандартів, тому що попит є”, — зауважив він.

Нагадаємо, за словами мера Києва В.Кличка, на території столиці діяли близько 400 нелегальних пунктів продажу скрапленого газу і дизельного пального. За оцінками експертів, у 2016-му році вони реалізували 126 тис. тонн або 70% від загального обсягу реалізації скрапленого газу. Це, у свою чергу, призвело до того, що бюджет столиці та держави недоотримали понад 500 млн грн.

Як повідомляв УНН, станом на 10 квітня, на території Києва залишається 55 незаконних АГЗП, які у КМДА мають намір знести до Пасхи.

Додамо, що боротьбу КМДА із нелегалами підтримали провідні оператори ринку пального.

За словами генерального директора компанії WOG Сергія Корецького, боротьба мерії із “нелегалами” скрапленого газу є дієвим кроком на підтримку сумлінного бізнесу.

“Маємо надію, що все це буде доведено до логічного завершення, що і надалі буде контроль за тими місцями, звідки були демонтовані нелегальні газові модулі, і також сподіваємося, що коли пройде певний час — ми не побачимо нині знесені нелегальні газові модулі знову. Це, напевно, не менш важливо, аніж демонтувати, адже прослідкувати, як потім ці власники діятимуть — чи забезпечуватимуть вони виконання рішення КМДА чи ні — це дуже важливо”, — сказав він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$276.69
Brent
$73.28
Bitcoin
$87,301.40
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,114.85
Ethereum
$2,010.73