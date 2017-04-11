Кияни підтримують наміри КМДА щодо знесення незаконних газових модулів – опитування

І більшість опитаних мешканців Києва висловилися на підтримку такої ініціативи КМДА, аргументуючи це тим, що незаконні газові модулі є небезпечними, як для автомобілів, так і для людей.

“Я думаю, що краще, щоб їх зносили, тому що не відомо, який там бензин, який газ і так далі. Є всі ці бренди, які вже розкручені і популярні бренди, то я б не заправлявся на заправках, які не відомо чиї. Більш того, мені здається, що у них там ніякої безпеки взагалі не має”, — сказав киянин Андрій.

Киянин Василь зазначив, що всі газові модулі мають встановлюватися лише за певними універсальними правилами, які гарантуватимуть безпеку.

“Наскільки я розумію, якщо заправка законна, то вона проходить випробування, експертизу на безпеку, тобто комплекс заходів, які роблять її безпечною, якщо вона законна. А якщо вона не законна, то чи є там безпека і чи виконані певні норми цього ніхто не знає. І я вважаю, що все має бути за правилами”, — сказав він.

Також, киянин Павло наголосив, що зараз в Україні досить великий попит на скраплений газ, тому цю галузь безперечно потрібно упорядкувати до певних стандартів.

“В принципі, я бачив таку точку і бачив, як її демонтували. Наразі там залишилося тільки сміття. І до того, як вона ще обслуговувалася, я не знаю, які стандарти там були і чи взагалі вони розроблялися якісь норми по обслуговуванню і облаштуванню, але це просто була бочка з газом. Людина, яка обслуговувала просто трішки відходила і курила собі там незалежно від того протікає чи не протікає клапан. У мене там особисто склалося враження, що хтось колись домовився і поставив такі точки і зрозуміло, що десь впали у карман. Я вважаю, що потрібно, щоб все було приведено до стандартів, тому що попит є”, — зауважив він.

Нагадаємо, за словами мера Києва В.Кличка, на території столиці діяли близько 400 нелегальних пунктів продажу скрапленого газу і дизельного пального. За оцінками експертів, у 2016-му році вони реалізували 126 тис. тонн або 70% від загального обсягу реалізації скрапленого газу. Це, у свою чергу, призвело до того, що бюджет столиці та держави недоотримали понад 500 млн грн.

Як повідомляв УНН, станом на 10 квітня, на території Києва залишається 55 незаконних АГЗП, які у КМДА мають намір знести до Пасхи.

Додамо, що боротьбу КМДА із нелегалами підтримали провідні оператори ринку пального.

За словами генерального директора компанії WOG Сергія Корецького, боротьба мерії із “нелегалами” скрапленого газу є дієвим кроком на підтримку сумлінного бізнесу.

“Маємо надію, що все це буде доведено до логічного завершення, що і надалі буде контроль за тими місцями, звідки були демонтовані нелегальні газові модулі, і також сподіваємося, що коли пройде певний час — ми не побачимо нині знесені нелегальні газові модулі знову. Це, напевно, не менш важливо, аніж демонтувати, адже прослідкувати, як потім ці власники діятимуть — чи забезпечуватимуть вони виконання рішення КМДА чи ні — це дуже важливо”, — сказав він.