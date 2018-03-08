Киевлянам на 8 марта прогнозируют туман, на дорогах гололедица

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 32420 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 47651 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 51714 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100555 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 90578 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103450 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110459 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116960 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122403 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133791 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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7 марта, 19:45 • 195755 просмотра
Актуальное
Киевлянам на 8 марта прогнозируют туман, на дорогах гололедица

Киевлянам на 8 марта прогнозируют туман, на дорогах гололедица

Киев  •  УНН

 • 10291 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Днем 8 марта в столице сохранится туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.

Сегодня синоптики прогнозируют облачную погоду, утром небольшой мокрый снег и дождь, гололед, днем ​​без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с, температура днем ​​1-3° тепла.

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Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

• снизить скорость движения;
• при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
• держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
• при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
• избегать резких маневров на дороге.

Украинские Национальные Новости

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