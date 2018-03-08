Киевлянам на 8 марта прогнозируют туман, на дорогах гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Днем 8 марта в столице сохранится туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
Сегодня синоптики прогнозируют облачную погоду, утром небольшой мокрый снег и дождь, гололед, днем без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с, температура днем 1-3° тепла.
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Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
• снизить скорость движения;
• при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
• держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
• при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
• избегать резких маневров на дороге.