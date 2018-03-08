Киянам на 8 березня прогнозують туман, на дорогах ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Вдень 8 березня у столиці утримається туман, видимість 200-500 м, на дорогах ожеледиця. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
Загалом сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду, вранці невеликий мокрий сніг та дощ, ожеледь, вдень без істотних опадів. Вітер переважно західний 5-10 м/с, температура вдень 1-3° тепла.
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Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
• знизити швидкість руху;
• при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
• тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
• при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
• уникати різких маневрів на дорозі.