Киевлян предупредили о тумане в первой половине 3 января
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В первой половине дня 3 января в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В первой половине дня 3 января в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
Так, специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
• снизить скорость движения;
• при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
• держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
• при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
• избегать резких маневров на дороге.
Напомним, начало следующей недели, 4-5 января, принесет дожди на запад Украины, в горах - с мокрым снегом. Температура воздуха будет подниматься до 11 градусов выше нуля.