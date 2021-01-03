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Киевлян предупредили о тумане в первой половине 3 января

Киев • УНН

 • 15944 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В первой половине дня 3 января в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Киевлян предупредили о тумане в первой половине 3 января

"В первой половине дня 3 января в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Так, специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

• снизить скорость движения;

• при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

• держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

• при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

• избегать резких маневров на дороге.

Напомним, начало следующей недели, 4-5 января, принесет дожди на запад Украины, в горах - с мокрым снегом. Температура воздуха будет подниматься до 11 градусов выше нуля.

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