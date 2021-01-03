Киян попередили про туман у першій половині 3 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У першій половині дня 3 січня у Києві утримається туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"У першій половині дня 3 січня у Києві утримається туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.
Так, фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
• знизити швидкість руху;
• при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
• тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
• при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
• уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, початок наступного тижня, 4-5 січня, принесе дощі на захід України, у горах - з мокрим снігом. Температура повітря підніматиметься до 11 градусів вище нуля.