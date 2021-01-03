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Киян попередили про туман у першій половині 3 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. У першій половині дня 3 січня у Києві утримається туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

Киян попередили про туман у першій половині 3 січня

"У першій половині дня 3 січня у Києві утримається туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Так, фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

• знизити швидкість руху;

• при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

• тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

• при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

• уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, початок наступного тижня, 4-5 січня, принесе дощі на захід України, у горах - з мокрим снігом. Температура повітря підніматиметься до 11 градусів вище нуля.

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