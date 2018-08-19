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Киевлян предупредили о возможных подтоплениях из-за дождей

Киев • УНН

 • 10867 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Сегодня в столице ожидаются дожди и гроза, местные власти предупреждают о возможных подтоплениях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передает УНН.

Киевлян предупредили о возможных подтоплениях из-за дождей

"19 августа в столице ожидаются кратковременные дожди, днем ​​- гроза, возможны подтопления, местами град и шквалы", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Киеве переменная облачность, ветер переменных направлений, 15-18 м/с, температура днем ​​26-28 градусов тепла.

Как сообщал УНН, синоптики предупредили о грозах и граде в Украине.

Напомним, 18 августа центр Киева снова подтопило во время грозы.

Как сообщал УНН, 16 августа ночью в Киеве прошел сильный ливень: на главной улице столицы затоплены подземные переходы и некоторые помещения, повалены деревья, а также обрушилась часть здания на Крещатике, где раньше произошел пожар.

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