Киян попередили про можливі підтоплення через дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Сьогодні в столиці очікуються дощі і гроза, місцева влада попереджає про можливі підтоплення. Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА, передає УНН.
"19 серпня у столиці очікуються короткочасні дощі, вдень – гроза, можливі підтоплення, подекуди град та шквали", - сказано у повідомленні.
За прогнозом синоптиків, сьогодні у Києві буде мінлива хмарність, вітер змінних напрямків, 15-18 м/с, температура вдень 26-28 градусів тепла.
Як повідомляв УНН, синоптики попередили про грози й град в Україні.
Нагадаємо, 18 серпня центр Києва знову підтопило під час грози.
Як повідомляв УНН, 16 серпня вночі у Києві пройшла сильна злива: на головній вулиці столиці затоплені підземні переходи та деякі приміщення, повалені дерева, а також обвалилася частина будівлі на Хрещатику, де раніше сталася пожежа.