Китайские города "кипят" от жары и готовятся к новым рекордным температурам

Детали

Китай уже пострадал от волн тепла в нескольких регионах с марта.

В провинции Юньнань на юго-западе, которая известна своей мягкой погодой, в последнее время наблюдались температуры выше 40 градусов, что особенно обременительно для электросетей, поскольку миллионы домов начинают включать кондиционеры.

Восточная провинция Шаньдун и столица Китая Пекин выпустили предупреждение о жаре, тогда как Цзинань и Тяньцзинь на севере и в центре Чжэньчжоу, как ожидается, увидят, как температура поднимется до 37 градусов по Цельсию.

Волны тепла случаются перед обычным летним сезоном, что особенно беспокоит сельское хозяйство.

Убытки урожая могут привести к росту цен на продовольствие, усилить инфляцию и давление на экономику Китая, в то время как страна пытается оправиться от трехлетней политики "нулевого Covid", которая остановила рост.

В Юньнане за год до 20 апреля выпало лишь 35 мм осадков, как недавно сообщила государственная телекомпания CCTV, а количество осадков в столице провинции Куньмин составило менее 8 мм, что является самым низким показателем с момента начала регистрации.

Жара может снова оказать давление на запасы воды.

В 2022 году двухмесячный период рекордных температур привел к высыханию крупных рек и водотоков, что серьезно повлияло на реку Янцзы.

Дополнение

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) в своей последней оценке оценила высокую вероятность того, что погодное явление Эль-Ниньо вернется позже в 2023 году, что, вероятно, усилит жару.

"Развитие Эль-Ниньо, скорее всего, приведет к новому всплеску глобального потепления и повысит вероятность побития температурных рекордов", — заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.