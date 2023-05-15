Китайські міста "киплять" від спеки і готуються до нових рекордних температур
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Великі китайські міста випустили рекомендації щодо спеки. В понеділок у Пекіні було душно - 36 градусів за Цельсієм, передає УНН посилаючись на агентство Reuters.
Деталі
Китай уже постраждав від хвиль тепла у кількох регіонах з березня.
У провінції Юньнань на південному заході, яка відома своєю м'якою погодою, останнім часом спостерігалися температури вище 40 градусів, що особливо обтяжливо для електромереж, оскільки мільйони будинків починають включати кондиціонери.
Східна провінція Шаньдун і столиця Китаю Пекін випустили попередження про спеку, тоді як Цзінань і Тяньцзінь на півночі та в центрі Чженьчжоу, як очікується, побачать, як температура підніметься до 37 градусів за Цельсієм.
Хвилі тепла трапляються перед звичайним літнім сезоном, що особливо непокоїть сільське господарство.
Збитки врожаю можуть призвести до зростання цін на продовольство, посилити інфляцію і тиск на економіку Китаю, в той час, як країна намагається оговтатися від трирічної політики "нульового Covid", яка зупинила зростання.
У Юньнані за рік до 20 квітня випало лише 35 мм опадів, як нещодавно повідомила державна телекомпанія CCTV, а кількість опадів у столиці провінції Куньмін склала менш як 8 мм, що є найнижчим показником з моменту початку реєстрації.
Спека може знову чинити тиск на запаси води.
2022 року двомісячний період рекордних температур призвів до висихання великих річок і водотоків, що серйозно вплинуло на річку Янцзи.
Доповнення
Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) у своїй останній оцінці оцінила високу ймовірність того, що погодне явище Ель-Ніньо повернеться пізніше у 2023 році, що, ймовірно, посилить спеку.
"Розвиток Ель-Ніньо, швидше за все, призведе до нового сплеску глобального потепління і підвищить ймовірність побиття температурних рекордів", - заявив генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.