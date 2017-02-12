Китаец, которого полвека удерживали в Индии, вернулся домой

В Пекине рейс с Ван Ци встретили члены его семьи. Когда же В.Цы долетел до родного города Сяньян, в провинции Шэньси, толпа горожан развернула в аэропорту баннеры: "Добро пожаловать домой, солдат: тяжелый был твой путь".

Вопросом его возвращения в последнее время занималось МИД Китая, но дело двигалось очень медленно: действительный паспорт своей родной страны бывший военный получил только в 2013 году.

За более чем 50-летнее отсутствие на родине мужчина нашел жену в Индии.