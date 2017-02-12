Китаец, которого полвека удерживали в Индии, вернулся домой
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Китайский военный инспектор Ван Ци смог увидеть семью в КНР впервые с 1963 года, когда он ошибочно забрел на территорию Индии и содержался там полвека, передает УНН со ссылкой на ВВС .
В Пекине рейс с Ван Ци встретили члены его семьи. Когда же В.Цы долетел до родного города Сяньян, в провинции Шэньси, толпа горожан развернула в аэропорту баннеры: "Добро пожаловать домой, солдат: тяжелый был твой путь".
Вопросом его возвращения в последнее время занималось МИД Китая, но дело двигалось очень медленно: действительный паспорт своей родной страны бывший военный получил только в 2013 году.
За более чем 50-летнее отсутствие на родине мужчина нашел жену в Индии.