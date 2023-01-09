Китай запустил в космос три новых спутника

Детали

Китай успешно запустил в космос три новых спутника, предназначенные для проведения на орбите научных экспериментов и проверки новых технологий.

Спутники Shijian-23, Shiyan-22A и Shiyan-22B были запущены с помощью модифицированной версии ракеты-носителя Long March-7 (“Чанчжэн-7”). Отмечается, что они успешно вышли на запланированные орбиты.

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“Спутник Shijian-23 в основном используется для проведения научных экспериментов и технической проверки, а Shiyan-22A и Shiyan-22B предназначены для проверки на орбите новых технологий, таких как мониторинг космической среды”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Этот запуск стал 459-м для ракет-носителей серии “Чанчжэн”.