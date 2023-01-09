Китай запустив у космос три нових супутники
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Китай у понеділок успішно відправив у космос три нові супутники з космодрому Веньчан у південній острівній провінції Хайнань. Про це повідомляє УНН з посиланням на Xinhua.
Деталі
Китай успішно запустив у космос три нові супутники, призначені для проведення на орбіті наукових експериментів і перевірки нових технологій.
Супутники Shijian-23, Shiyan-22A та Shiyan-22B були запущені за допомогою модифікованої версії ракети-носія Long March-7 (“Чанчжен-7”). Наголошується, що вони успішно вийшли на заплановані орбіти.
Цитата
“Супутник Shijian-23 в основному використовується для проведення наукових експериментів і технічної перевірки, а Shiyan-22A та Shiyan-22B призначені для перевірки на орбіті нових технологій, таких як моніторинг космічного середовища”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Цей запуск став 459-м для ракет-носіїв серії “Чанчжен”.