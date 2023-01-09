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Китай запустив у космос три нових супутники

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Китай у понеділок успішно відправив у космос три нові супутники з космодрому Веньчан у південній острівній провінції Хайнань. Про це повідомляє УНН з посиланням на Xinhua.

Китай запустив у космос три нових супутники

Деталі

Китай успішно запустив у космос три нові супутники, призначені для проведення на орбіті наукових експериментів і перевірки нових технологій.

Супутники Shijian-23, Shiyan-22A та Shiyan-22B були запущені за допомогою модифікованої версії ракети-носія Long March-7 (“Чанчжен-7”). Наголошується, що вони успішно вийшли на заплановані орбіти.

Цитата

“Супутник Shijian-23 в основному використовується для проведення наукових експериментів і технічної перевірки, а Shiyan-22A та Shiyan-22B призначені для перевірки на орбіті нових технологій, таких як моніторинг космічного середовища”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Цей запуск став 459-м для ракет-носіїв серії “Чанчжен”.

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