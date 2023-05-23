Китай призывает США пойти ему навстречу и восстановить двусторонние отношения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. МИД Китая призвал США к взаимопониманию и восстановлению двусторонних отношений, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Мао Нин, пресс-секретарь министерства, в ответ на предположение президента США Джо Байдена о том, что в ближайшее время в американо-китайских отношениях могут произойти изменения, призвала США пойти на встречу Китаю и восстановить межгосударственные отношения.
Напомним
Президент США Джо Байден предостерег Китай от военных действий против Тайваня в воскресенье, выступая перед прессой после саммита семи ведущих промышленно развитых демократий G7 в Хиросиме.