Китай призывает США пойти ему навстречу и восстановить двусторонние отношения

Детали

Мао Нин, пресс-секретарь министерства, в ответ на предположение президента США Джо Байдена о том, что в ближайшее время в американо-китайских отношениях могут произойти изменения, призвала США пойти на встречу Китаю и восстановить межгосударственные отношения.

Напомним

Президент США Джо Байден предостерег Китай от военных действий против Тайваня в воскресенье, выступая перед прессой после саммита семи ведущих промышленно развитых демократий G7 в Хиросиме.







