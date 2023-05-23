Китай закликає США піти йому назустріч та відновити двосторонні відносини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. МЗС Китаю закликало США до взаєморозуміння та відновлення двосторонніх відносин, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Мао Нін, речниця міністерства, у відповідь на припущення президента США Джо Байдена про те, що найближчим часом у американо-китайських відносинах можуть відбутися зміни, закликала США піти на зустріч Китаю та відновити міждержавні відносини.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден застеріг Китай від військових дій проти Тайваню в неділю, виступаючи перед пресою після саміту семи провідних промислово розвинених демократій G7 у Хіросімі.