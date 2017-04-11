Китай ввел оплату для граждан за информацию об иностранных шпионах

Согласно документу под названием "Программа стимулирования граждан к донесению на шпионскую деятельность", размер выплаты будет зависеть от ценности полученной информации. Каждый желающий сможет передать информацию об угрозах национальной безопасности или случаях получения иностранными спецслужбами или другими лицами доступа к сведениям, представляющим государственную тайну КНР, позвонив на горячую телефонную линию, отправив письмо или лично явившись в управление.

"Иностранные разведслужбы и другие враждебные силы проникают в политические круги нашей страны, совершают хищения секретной информации, организуют заговоры, призывают к восстанию и ведут другую подрывную деятельность", - сказано в сообщении.

Минимальное денежное вознаграждение составит около 10 тыс. юаней (около 1,5 тыс. долл.). За ценную информацию граждане смогут лично или посредством своих представителей получить деньги в течение 90 дней.