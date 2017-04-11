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Китай ввів оплату для громадян за інформацію про іноземних шпигунів

Китай ввів оплату для громадян за інформацію про іноземних шпигунів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Управління державної безпеки Пекіна закликало громадян Китаю інформувати владу про шпигунську діяльність за грошову винагороду до 500 тис. юанів (близько 72 тис. дол.). Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.

Згідно з документом під назвою "Програма стимулювання громадян до донесення на шпигунську діяльність", розмір виплати буде залежати від цінності отриманої інформації. Кожен бажаючий зможе передати інформацію про загрози національній безпеці або випадки отримання іноземними спецслужбами або іншими особами доступу до відомостей, що становлять державну таємницю КНР, зателефонувавши на гарячу телефонну лінію, відправивши лист або особисто з'явившись в управління.

"Іноземні розвідслужби і інші ворожі сили проникають в політичні кола нашої країни, здійснюють розкрадання секретної інформації, організовують змови, закликають до повстання і ведуть іншу підривну діяльність", - сказано в повідомленні.

Мінімальна грошова винагорода складе близько 10 тис. юанів (близько 1,5 тис. дол.). за цінну інформацію громадяни зможуть особисто або за допомогою своїх представників отримати гроші протягом 90 днів.

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