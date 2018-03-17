Китай стал чемпионом Паралимпийских игр по керлингу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Сборная Китая победила на Паралимпийских играх в Пхенчхане по керлингу в смешанных командах, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В финале китайцы обыграли норвежцев. Встреча завершилась в экстра-энде со счетом 6:5 в пользу китайцев. За сборную Китая на Играх выступали Ван Хайтао (скип), Чэнь Цзяньсинь (вице-скип), Лю Вэй, Ван Мэн и Чжан Цян.
Примечательно, что в матче за бронзовые медали сборная Канады обыграла команду Южной Кореи со счетом 6:3.
Заметим, что керлинг на колясках представлен в программе Паралимпийских игр с 2006 года. Впервые в истории сборная Канады не сумела одержать победу на турнире. В 2006, 2010 и 2014 годах канадцы неизменно выигрывали золотые медали. Зато китайские керлингисты впервые в истории попали в тройку призеров Паралимпиады.
Напомним, что на Олимпийских играх в Пхенчхан в категории микст торжествовала Канада.