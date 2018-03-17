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Китай став чемпіоном Паралімпійських ігор з керлінгу

Китай став чемпіоном Паралімпійських ігор з керлінгу

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Збірна Китаю тріумфувала на Паралімпійських іграх у Пхьончхані з керлінгу у змішаних командах, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

У фіналі китайці обіграли норвежців. Зустріч завершилася в екстра-енді з рахунком 6:5 на користь китайців. За збірну Китаю на Іграх виступали Ван Хайтао (скіп), Чень Цзяньсінь (віце-скіп), Лю Вей, Ван Мен і Чжан Цян.

Примітно, що у матчі за бронзові медалі збірна Канади обіграла команду Південної Кореї з рахунком 6:3.

Зауважимо, що керлінг на візках представлений в програмі Паралімпійських ігор з 2006 року. Вперше в історії збірна Канади не зуміла здобути перемогу на турнірі. У 2006, 2010 і 2014 роках канадці незмінно вигравали золоті медалі. Натомість китайські керлінгісти вперше в історії потрапили до трійки призерів Паралімпіади.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх у Пхьончхані у категорії мікст тріумфувала Канада.

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