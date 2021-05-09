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Китай проводит перепись населения: результаты обнародуют 11 мая

Китай проводит перепись населения: результаты обнародуют 11 мая

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Китай обнародует результаты своего переписи, что происходит раз в десять лет, проведенного в конце прошлого года 11 мая. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Чиновники бюро переписи и статистики проинформируют о результатах переписи 11 мая, говорится в сообщении Управления информации Государственного совета в воскресенье.

Ранее Национальное бюро статистики заявляло, что результаты будут обнародованы на брифинге для СМИ, запланированном на начало апреля. Позже он заявил, что объявление было отложено, поскольку нужно провести больше подготовительной работы.

Напомним

В Чехии 27 марта начался общегосударственный перепись населения , который в обязательном порядке касается как чешских граждан, так и иностранцев с правом постоянного или временного - до 90 дней, проживание в Чехии. Населения в Украине по итогам первого месяца 2021 достигало 41550000 человек, сократившись за январь на 33,5 тыс. Человек.

Население Земли постоянно растет и приближается к 7,3 млрд людей.

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