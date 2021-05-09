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Китай проводить перепис населення: результати оприлюднять 11 травня

Китай проводить перепис населення: результати оприлюднять 11 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Китай оприлюднить результати свого перепису, який відбувається раз на десять років, проведеного наприкінці минулого року 11 травня. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Чиновники бюро перепису та статистики проінформують про результати перепису 11 травня, йдеться у повідомленні Управління інформації Державної ради в неділю.

Раніше Національне бюро статистики заявляло, що результати будуть оприлюднені на брифінгу для ЗМІ, запланованому на початок квітня. Пізніше він заявив, що оголошення було відкладено, оскільки потрібно провести більше підготовчої роботи.

Нагадаємо

У Чехії 27 березня розпочався загальнодержавний перепис населення, який в обов’язковому порядку стосується як чеських громадян, так і іноземців з правом постійного чи тимчасового – до 90 днів, проживання в Чехії. Населення в Україні за підсумками першого місяця 2021 року сягало 41,55 млн осіб, скоротившись за січень на 33,5 тис. осіб.

Кількість населення Землі постійно зростає і наближається до 7,3 млрд людей.

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