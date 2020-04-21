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Китай сообщил об 11 новых случаев коронавируса

Китай сообщил об 11 новых случаев коронавируса

Киев  •  УНН

 • 12590 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Китай сообщил об 11 новых подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Об этом со ссылкой на органы здравоохранения страны пишет Reuters, передает УНН.

Так, национальная комиссия здравоохранения сообщила в ежедневном бюллетене, что 4 случая были привезены из-за пределов Китая, по сравнению с восемью случаями за предыдущие сутки.

Было семь случаев местного заражения, в том числе шесть в северо-восточной пограничной провинции Хэйлунцзян и один в южной провинции Гуандун.

Китай также сообщил о 37 новых бессимптомных случаев коронавируса на материке 20 апреля по сравнению с 49 днями ранее.

На материковом Китае на конец дня 20 апреля в целом было зафиксировано 82 758 случаев заболевания и 4 632 случая смерти.

Как сообщал УНН, по состоянию на 4:39 21 апреля общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 170 261 человек. Выздоровели 646 433 человека.

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