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Китай повідомив про 11 нових випадків коронавірусу

Китай повідомив про 11 нових випадків коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Китай повідомив про 11 нових підтверджених випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією. Про це з посиланням на органи охорони здоров'я країни пише Reuters, передає УНН.

Так, національна комісія охорони здоров'я повідомила в щоденному бюлетені, що 4 випадки були привезені з-за меж Китаю, у порівнянні з вісьмома випадками за попередню добу.

Було сім випадків місцевого зараження, у тому числі шість у північно-східній прикордонній провінції Хейлунцзян і один в південній провінції Гуандун.

Китай також повідомив про 37 нових безсимптомних випадків коронавірусу на материку 20 квітня по порівнянні з 49 днями раніше.

На материковому Китаї на кінець дня 20 квітня в цілому було зафіксовано 82 758 випадків захворювання і 4632 випадки смерті.

Як повідомляв УНН, станом на 4:39 21 квітня загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі становить 170 261 особа. Одужали 646 433 людини.

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