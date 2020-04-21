Китай повідомив про 11 нових випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Китай повідомив про 11 нових підтверджених випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією. Про це з посиланням на органи охорони здоров'я країни пише Reuters, передає УНН.
Так, національна комісія охорони здоров'я повідомила в щоденному бюлетені, що 4 випадки були привезені з-за меж Китаю, у порівнянні з вісьмома випадками за попередню добу.
Було сім випадків місцевого зараження, у тому числі шість у північно-східній прикордонній провінції Хейлунцзян і один в південній провінції Гуандун.
Китай також повідомив про 37 нових безсимптомних випадків коронавірусу на материку 20 квітня по порівнянні з 49 днями раніше.
На материковому Китаї на кінець дня 20 квітня в цілому було зафіксовано 82 758 випадків захворювання і 4632 випадки смерті.
Як повідомляв УНН, станом на 4:39 21 квітня загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі становить 170 261 особа. Одужали 646 433 людини.