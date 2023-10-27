Китай передаст сектору Газа гуманитарную помощь на более чем 2 миллиона долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Китай объявил о дальнейшей гуманитарной помощи людям в секторе Газа на 15 миллионов юаней (2,05 миллиона долларов). Об этом сообщают Dpa ссылаясь на китайские СМИ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что из-за обеспокоенности гуманитарной ситуацией и большим количеством жертв среди гражданского населения в конфликте на Ближнем Востоке Китай предоставит 15 миллионов юаней (2,05 миллиона долларов) в виде продовольствия, медикаментов и других товаров, говорится в сообщении.
Напомним
Восемь грузовиков с гуманитарной помощью из четвертой колонны прошли через КПП Рафах из Египта в сектор Газа рано утром в среду. Палестинский Красный Полумесяц и Ближневосточное агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) получили гуманитарный груз, сообщил агентству Dpa Халед Заед, председатель египетского Красного Полумесяца на Северном Синае.
В состав груза входили медикаменты, детские смеси и вода.