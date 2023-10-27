Китай передасть сектору Газа гуманітарну допомогу на більш як 2 мільйона доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Китай оголосив про подальшу гуманітарну допомогу людям у секторі Газа на 15 мільйонів юанів (2,05 мільйона доларів). Про це повідомляють Dpa посилаючись на китайські ЗМІ, пише УНН.
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Зазначається, що через занепокоєння гуманітарною ситуацією та великою кількістю жертв серед цивільного населення в конфлікті на Близькому Сході Китай надасть 15 мільйонів юанів (2,05 мільйона доларів) у вигляді продовольства, медикаментів та інших товарів, йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Вісім вантажівок з гуманітарною допомогою з четвертої колони пройшли через КПП Рафах з Єгипту в сектор Газа рано вранці в середу. Палестинський Червоний Півмісяць і Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР) отримали гуманітарний вантаж, повідомив агентству Dpa Халед Заєд, голова єгипетського Червоного Півмісяця на Північному Синаї.
До складу вантажу входили медикаменти, дитячі суміші і вода.