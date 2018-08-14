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Китай возмутился подписанием оборонного бюджета США на 716 млрд долларов

Киев • УНН

 • 9908 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Китай выразил недовольство после подписания американским президентом Дональдом Трампом оборонного бюджета США на 2019, передает Reuters, сообщает УНН.

Китай возмутился подписанием оборонного бюджета США на 716 млрд долларов

В Министерстве иностранных дел Китая отметили, что Пекин неоднократно выражал свою позицию по данному вопросу и делал американской стороне представление.

В МИДе выразили недовольство в связи с тем, что Вашингтон, не обращая внимания на протест Пекина, принял и подписал этот документ. В заявлении китайского внешнеполитического ведомства говорится, что Пекин призывает США отказаться от мышления “холодной войны”, чтобы не навредить сотрудничеству между странами.

Проект оборонного бюджета предусматривал ежегодное представление доклада о деятельности Китая, включая его усилия по оказанию влияния на американские “СМИ, культурные учреждения, бизнес, академическое и политическое сообщества”. Он ограничивает фонды Пентагона по реализации китайских языковых программ в американских университетах. В частности, это касается тех программ, которые получают финансирование от китайского правительства.

Кроме того, проект предусматривает развитие оборонных связей США с Индией и Тайванем при одновременном сокращении оборонного сотрудничества с Китаем, включая проведение совместных военных учений.

Как сообщал УНН, новый военный бюджет США запретит госучреждениям использовать устройства ZTE и Huawei.

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