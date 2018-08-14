Китай возмутился подписанием оборонного бюджета США на 716 млрд долларов

В Министерстве иностранных дел Китая отметили, что Пекин неоднократно выражал свою позицию по данному вопросу и делал американской стороне представление.

В МИДе выразили недовольство в связи с тем, что Вашингтон, не обращая внимания на протест Пекина, принял и подписал этот документ. В заявлении китайского внешнеполитического ведомства говорится, что Пекин призывает США отказаться от мышления “холодной войны”, чтобы не навредить сотрудничеству между странами.

Проект оборонного бюджета предусматривал ежегодное представление доклада о деятельности Китая, включая его усилия по оказанию влияния на американские “СМИ, культурные учреждения, бизнес, академическое и политическое сообщества”. Он ограничивает фонды Пентагона по реализации китайских языковых программ в американских университетах. В частности, это касается тех программ, которые получают финансирование от китайского правительства.

Кроме того, проект предусматривает развитие оборонных связей США с Индией и Тайванем при одновременном сокращении оборонного сотрудничества с Китаем, включая проведение совместных военных учений.

Как сообщал УНН, новый военный бюджет США запретит госучреждениям использовать устройства ZTE и Huawei.