Китай обурився підписанням оборонного бюджету США на 716 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Китай висловив невдоволення після підписання американським президентом Дональдом Трампом оборонного бюджету США на 2019 рік, передає Reuters, повідомляє УНН.
У Міністерстві закордонних справ Китаю відзначили, що Пекін неодноразово висловлював свою позицію з даного питання і робив американській стороні уявлення.
У МЗС висловили невдоволення у зв’язку з тим, що Вашингтон, не звертаючи уваги на протест Пекіна, прийняв і підписав цей документ. У заяві китайського зовнішньополітичного відомства йдеться, що Пекін закликає США відмовитися від мислення “холодної війни”, щоб не нашкодити співпраці між країнами.
Проект оборонного бюджету передбачав щорічне подання доповіді про діяльність Китаю, включаючи його зусилля з здійснення впливу на американські “ЗМІ, культурні установи, бізнес, академічну і політичну спільноти”. Він обмежує фонди Пентагону по реалізації китайських мовних програм в американських університетах. Зокрема, це стосується тих програм, які отримують фінансування від китайського уряду.
Крім того, проект передбачає розвиток оборонних зв’язків США з Індією і Тайванем при одночасному скороченні оборонного співробітництва з Китаєм, зокрема проведення спільних військових навчань.
Як повідомляв УНН, новий військовий бюджет США заборонить держустановам використовувати пристрої ZTE і Huawei.