Китай готов инвестировать в строительство парка солнечной энергии в чернобыльской зоне

По данным ведомства, во время встречи министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука с руководством китайских компаний, представители компаний отметили, что строительство солнечного парка в Чернобыльской зоне является долгосрочным проектом на перспективном рынке, в который китайская сторона готова инвестировать более одного миллиарда гривен.

"Заинтересованность ведущих компаний мира к потенциалу зоны отчуждения подтверждает, что Украина интересна для иностранных инвестиций ... Создание солнечного парка в зоне отчуждения дает понимание, что и в таких регионах можно воплощать в жизнь уникальные проекты", - отметил О.Семерак.

Министр также добавил, что для Украины такая инвестиция является серьезной перспективой, как в плане адаптации территорий, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, так и для украинской экономики, наполнения бюджета и получения энергетической независимости.

Как сообщал УНН, по словам О.Семерака, защитную арку над четвертым блоком ЧАЭС начнут надвигать в начале ноября.