Китай готовий інвестувати в будівництво парку сонячної енергії в чорнобильській зоні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Понад один мільярд гривень китайські інвестори готові інвестувати в будівництво парку сонячної енергії в Чорнобильській зоні. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінприроди.
За даними відомства, під час зустрічі міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака, голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Віталія Петрука із керівництвом китайських компаній, представники компаній зазначили, що будівництво сонячного парку в Чорнобильській зоні є довгостроковим проектом на перспективному ринку, в який китайська сторона готова інвестувати понад один мільярд гривень.
“Зацікавленість провідних компаній світу до потенціалу зони відчуження підтверджує, що Україна є цікавою для іноземних інвестицій...Створення сонячного парку у зоні відчуження дає розуміння, що і в таких регіонах можна втілювати в життя унікальні проекти”, — зазначив О.Семерак.
Міністр також додав, що для України така інвестиція є серйозною перспективою, як у плані адаптації територій, які постраждали у результаті аварії на ЧАЕС, так і для української економіки, наповнення бюджету та здобуття енергетичної незалежності.
Як повідомляв УНН, за словами О.Семерака, захисну арку над четвертим блоком ЧАЕС почнуть насувати на початку листопада.