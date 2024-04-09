Китайскую журналистку депортируют из Швеции по обвинению в шпионаже

Китайскую журналистку арестовали и депортируют из Швеции по обвинению в шпионаже. Она также работала в нескольких европейских странах в течение 10 лет, включая Норвегию, и брала интервью у известного норвежского политика. Об этом пишет SVT, передает УНН.

Детали

На произошедшее отреагировало посольство Китая. На своем веб-сайте Китай пишет, что поощряет своих граждан соблюдать законы страны, но они также придают большое значение защите законных интересов граждан.

Посольство Китая призывает шведскую сторону гарантировать, что законные права и интересы граждан Китая в Швеции не нарушаются пишет посольство.

Они также раскритиковали СМИ, которые освещали это дело.

Ни одно нападение не остановит развитие и прогресс Китая. Мы надеемся, что средства массовой информации смогут делать больше вещей, которые будут способствовать дружбе между китайским и шведским народом и совместному развитию двух стран говорится в сообщении

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