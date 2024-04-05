ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Китай будет использовать ИИ, чтобы нарушить выборы в США, Южной Корее и Индии - Microsoft

Китай будет использовать ИИ, чтобы нарушить выборы в США, Южной Корее и Индии - Microsoft

Киев  •  УНН

5 апреля 2024, 09:00  •  10667 просмотра

Read in English

Microsoft предупреждает, что Китай, вероятно, будет использовать контент, созданный искусственным интеллектом, для срыва выборов в США, Южной Корее и Индии в 2024 году после попытки сделать это во время президентских выборов на Тайване.

В этом году Китай попытается нарушить выборы в США, Южной Корее и Индии с помощью контента, созданного искусственным интеллектом, после пробной попытки во время президентских выборов на Тайване, предупредила Microsoft, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Согласно отчету группы по анализу угроз компании, опубликованному в пятницу, американская технологическая фирма заявила, что ожидает, что поддерживаемые государством китайские кибергруппировки будут нацелены на резонансные выборы в 2024 году, привлекая также Северную Корею.

"Учитывая то, что население Индии, Южной Кореи и Соединенных Штатов идет на избирательные участки, мы, вероятно, увидим китайских киберактеров и актеров влияния, а также в определенной степени северокорейских киберактеров, которые будут работать над нацеливанием на эти выборы", - говорится в отчете.

Microsoft заявила, что "как минимум" Китай будет создавать и распространять через социальные сети контент, созданный искусственным интеллектом, который "принесет пользу их позициям на этих резонансных выборах".

Компания добавила, что влияние контента, созданного искусственным интеллектом, было незначительным, но предупредила, что ситуация может измениться.

"Хотя влияние такого контента на неопределившуюся аудиторию остается низким, все больше экспериментов Китая по дополнению мемов, видео и аудио будут продолжаться - и могут в конце концов оказаться эффективными", - заявили в Microsoft.

В отчете Microsoft говорится, что Китай уже пытался провести кампанию по дезинформации с помощью искусственного интеллекта на президентских выборах в Тайване в январе. Компания заявила, что впервые увидела, как организация, поддерживаемая государством, использовала контент, созданный искусственным интеллектом, в попытке повлиять на выборы за рубежом.

Группа под названием Storm 1376, поддерживаемая Пекином, также известная как Spamouflage или Dragonbridge, проявляла большую активность во время тайваньских выборов. Ее попытки повлиять на выборы включали размещение на YouTube поддельного аудио, на котором кандидат на выборах Терри Гоу, отказавшийся от участия в ноябре, поддерживает другого кандидата. В Microsoft заявили, что клип "скорее всего, создан искусственным интеллектом". YouTube удалил контент до того, как он стал доступным многим пользователям.

Группа, поддерживаемая Пекином, выпустила серию созданных ИИ мемов о в конце концов успешном кандидате Уильяме Лае - кандидате, выступающем за суверенитет, которому противостоит Пекин, - которые выдвинули необоснованные претензии против Лая, обвиняя его в хищении государственных средств. Также наблюдалось увеличение использования созданных ИИ ведущих телевизионных новостей, тактики, которую также использовал Иран, при этом "ведущий" делал необоснованные заявления о частной жизни Лая, в частности о рождении внебрачных детей.

В Microsoft заявили, что ведущие новостей были созданы с помощью инструмента CapCut, разработанного китайской компанией ByteDance, владельцем TikTok.

Microsoft добавила, что китайские группы продолжают кампании влияния в США. В отчете сказано, что поддерживаемые Пекином актеры используют аккаунты в социальных сетях, чтобы задавать "вопросы, вызывающие разногласия", и пытаются понять проблемы, которые разделяют избирателей в США.

"Это может быть сделано для сбора разведывательных и точных данных о ключевых демографических показателях голосования накануне президентских выборов в США", - говорится в сообщении Microsoft в блоге, сопровождающем отчет.

В одном сообщении на X (ранее Twitter) упоминался двухпартийный законопроект США на сумму 118 миллиардов долларов, который сочетал вклад в американо-мексиканскую границу в размере 20 миллиардов долларов с пакетом для Украины и Израиля на 75 миллиардов долларов. Там спрашивалось: "Какова ваша реакция?" Другой отметил потерю истребителя F-35 в Южной Каролине в прошлом году, заявив, что "только при администрации Байдена" могла быть потеряна ценная часть военной техники - хотя вскоре после этого были обнаружены обломки - и спросил: "Что вы думаете об этом?".

Дополнение

Отчет был опубликован на той же неделе, когда назначенная Белым домом официальная наблюдательная комиссия заявила, что "каскад ошибок" Microsoft позволил китайским кибероператорам, поддерживаемым государством, взломать учетные записи электронной почты высокопоставленных чиновников США. В прошлом месяце правительства США и Великобритании обвинили хакеров, поддерживаемых Китаем, в ведении многолетней киберкампании, нацеленной на политиков, журналистов и бизнесменов, а также на наблюдателей за выборами в Великобритании.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
hardianХранитель
yuzhnaya-karolinaЮжная Каролина
tiktokТикТок
lockheed-martin-f-35-lightning-iiLockheed Martin F-35 Lightning II
belii-domБелый дом
indiyaИндия
severnaya-koreyaСеверная Корея
taivanТайвань
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
dzho-baidenДжо Байден
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
microsoftМайкрософт
twitterТвиттер
youtubeYouTube
iranИран
Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  31960 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  59456 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  65795 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  123081 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  116525 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  118225 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  110941 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  100890 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  91284 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  80931 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Новости по теме
Китай будет использовать ИИ, чтобы нарушить выборы в США, Южной Корее и Индии - Microsoft

Китай будет использовать ИИ, чтобы нарушить выборы в США, Южной Корее и Индии - Microsoft

  •  10667 просмотра
Ермак: удары россияне за последние три недели являются частью подготовки к наступлению

Ермак: удары россияне за последние три недели являются частью подготовки к наступлению

  •  15028 просмотра
кремль усиливает информационные операции "чтобы заставить Запад к самоограничению" - ISW

кремль усиливает информационные операции "чтобы заставить Запад к самоограничению" - ISW

  •  13746 просмотра
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
Эксклюзив

  •  59456 просмотра
Кадыровцы разместились в одной из автошкол на оккупированной Херсонщине - партизаны

Кадыровцы разместились в одной из автошкол на оккупированной Херсонщине - партизаны

  •  19582 просмотра
Есть помещения, в которых за сутки свет был 6 часов - глава Харьковской ОВА о ситуации с энергетикой в регионе

Есть помещения, в которых за сутки свет был 6 часов - глава Харьковской ОВА о ситуации с энергетикой в регионе

  •  18636 просмотра
Атака на аэродром морозовск: источники сообщают о спецоперации СБУ с военными и Силами обороны, по меньшей мере 6 самолетов уничтожено

Атака на аэродром морозовск: источники сообщают о спецоперации СБУ с военными и Силами обороны, по меньшей мере 6 самолетов уничтожено

  •  16028 просмотра
Инфляция в марте продолжила замедляться - НБУ

Инфляция в марте продолжила замедляться - НБУ

  •  17456 просмотра
Япония расширила список товаров, запрещенных для поставок в россию

Япония расширила список товаров, запрещенных для поставок в россию

  •  15569 просмотра
Сейчас о введении графиков отключения для всей Украины речь не идет - Минэнерго

Сейчас о введении графиков отключения для всей Украины речь не идет - Минэнерго

  •  17159 просмотра

Популярные

Зафиксирована угроза баллистических ракет в нескольких областях Украины

Зафиксирована угроза баллистических ракет в нескольких областях Украины

  •  113083 просмотра
Украинские агропроизводители получили более 30 млрд гривен банковских кредитов

Украинские агропроизводители получили более 30 млрд гривен банковских кредитов

  •  113780 просмотра
В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области прогремели взрывы

  •  111883 просмотра
Израиль открывает переход Эрез и порт Ашдод для оказания гуманитарной помощи сектору Газы

Израиль открывает переход Эрез и порт Ашдод для оказания гуманитарной помощи сектору Газы

  •  110408 просмотра
В Одесской области Воздушные Силы обнаружили беспилотник, который направляется на север

В Одесской области Воздушные Силы обнаружили беспилотник, который направляется на север

  •  106403 просмотра

Публикации

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

  •  140447 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  204221 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  279894 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  283260 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  315086 просмотра

Китай будет использовать ИИ, чтобы нарушить выборы в США, Южной Корее и Индии - Microsoft

Microsoft предупреждает, что Китай, вероятно, будет использовать контент, созданный искусственным интеллектом, для срыва выборов в США, Южной Корее и Индии в 2024 году после попытки сделать это во время президентских выборов на Тайване.

Новости Мира •   •  10667 просмотра
Китай будет использовать ИИ, чтобы нарушить выборы в США, Южной Корее и Индии - Microsoft

Ермак: удары россияне за последние три недели являются частью подготовки к наступлению

По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, российские удары за последние три недели являются частью подготовки к большому наступлению, которое может начаться в конце мая или в начале июня и нацелено на Харьков.

Война •   •  15028 просмотра
Ермак: удары россияне за последние три недели являются частью подготовки к наступлению

кремль усиливает информационные операции "чтобы заставить Запад к самоограничению" - ISW

российские власти усиливают информационные операции, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам и заставить Запад опасаться эскалации в войне рф против Украины.

Война •   •  13746 просмотра
кремль усиливает информационные операции "чтобы заставить Запад к самоограничению" - ISW

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

На подступах Часового Яра в Донецкой области продолжаются бои, отметил спикер ОСУВ "Хортица".

Война •   •  59456 просмотра
Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Кадыровцы разместились в одной из автошкол на оккупированной Херсонщине - партизаны

Партизаны из движения "АТЕШ" обнаружили, что люди кадыровцы заняли автошколу в селе Новоалексеевка Генического района временно оккупированной Херсонской области.

Война •   •  19582 просмотра
Кадыровцы разместились в одной из автошкол на оккупированной Херсонщине - партизаны

Есть помещения, в которых за сутки свет был 6 часов - глава Харьковской ОВА о ситуации с энергетикой в регионе

Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры 500 000 потребителей в Харьковской области остаются без света, а некоторые дома накануне имели электроэнергию только 6 часов в сутки.

Общество •   •  18636 просмотра
Есть помещения, в которых за сутки свет был 6 часов - глава Харьковской ОВА о ситуации с энергетикой в регионе

Атака на аэродром морозовск: источники сообщают о спецоперации СБУ с военными и Силами обороны, по меньшей мере 6 самолетов уничтожено

По меньшей мере 6 российских военных самолетов уничтожено во время спецоперации на аэродроме морозовск в рф, сообщает источник.

Война •   •  16028 просмотра
Атака на аэродром морозовск: источники сообщают о спецоперации СБУ с военными и Силами обороны, по меньшей мере 6 самолетов уничтожено

Инфляция в марте продолжила замедляться - НБУ

По данным Национального банка Украины, потребительская инфляция продолжила замедляться в марте после снижения в феврале до 4,3% в годовом измерении.

Экономика •   •  17456 просмотра
Инфляция в марте продолжила замедляться - НБУ

Япония расширила список товаров, запрещенных для поставок в россию

Япония расширила список товаров, запрещенных к поставке в россию, включив в него минеральное топливо, смазочные материалы, нитроцеллюлозу, стальную продукцию, электрооборудование и прогулочные суда.

Экономика •   •  15569 просмотра
Япония расширила список товаров, запрещенных для поставок в россию

Сейчас о введении графиков отключения для всей Украины речь не идет - Минэнерго

О введении графиков отключений электроэнергии для всей Украины речь не идет, но в нескольких регионах были применены аварийные отключения электроэнергии из-за сетевых ограничений, вызванных вражескими атаками на систему электропередач.

Война •   •  17159 просмотра
Сейчас о введении графиков отключения для всей Украины речь не идет - Минэнерго