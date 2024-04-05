Китай будет использовать ИИ, чтобы нарушить выборы в США, Южной Корее и Индии - Microsoft

В этом году Китай попытается нарушить выборы в США, Южной Корее и Индии с помощью контента, созданного искусственным интеллектом, после пробной попытки во время президентских выборов на Тайване, предупредила Microsoft, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Согласно отчету группы по анализу угроз компании, опубликованному в пятницу, американская технологическая фирма заявила, что ожидает, что поддерживаемые государством китайские кибергруппировки будут нацелены на резонансные выборы в 2024 году, привлекая также Северную Корею.

"Учитывая то, что население Индии, Южной Кореи и Соединенных Штатов идет на избирательные участки, мы, вероятно, увидим китайских киберактеров и актеров влияния, а также в определенной степени северокорейских киберактеров, которые будут работать над нацеливанием на эти выборы", - говорится в отчете.

Microsoft заявила, что "как минимум" Китай будет создавать и распространять через социальные сети контент, созданный искусственным интеллектом, который "принесет пользу их позициям на этих резонансных выборах".

Компания добавила, что влияние контента, созданного искусственным интеллектом, было незначительным, но предупредила, что ситуация может измениться.

"Хотя влияние такого контента на неопределившуюся аудиторию остается низким, все больше экспериментов Китая по дополнению мемов, видео и аудио будут продолжаться - и могут в конце концов оказаться эффективными", - заявили в Microsoft.

В отчете Microsoft говорится, что Китай уже пытался провести кампанию по дезинформации с помощью искусственного интеллекта на президентских выборах в Тайване в январе. Компания заявила, что впервые увидела, как организация, поддерживаемая государством, использовала контент, созданный искусственным интеллектом, в попытке повлиять на выборы за рубежом.

Группа под названием Storm 1376, поддерживаемая Пекином, также известная как Spamouflage или Dragonbridge, проявляла большую активность во время тайваньских выборов. Ее попытки повлиять на выборы включали размещение на YouTube поддельного аудио, на котором кандидат на выборах Терри Гоу, отказавшийся от участия в ноябре, поддерживает другого кандидата. В Microsoft заявили, что клип "скорее всего, создан искусственным интеллектом". YouTube удалил контент до того, как он стал доступным многим пользователям.

Группа, поддерживаемая Пекином, выпустила серию созданных ИИ мемов о в конце концов успешном кандидате Уильяме Лае - кандидате, выступающем за суверенитет, которому противостоит Пекин, - которые выдвинули необоснованные претензии против Лая, обвиняя его в хищении государственных средств. Также наблюдалось увеличение использования созданных ИИ ведущих телевизионных новостей, тактики, которую также использовал Иран, при этом "ведущий" делал необоснованные заявления о частной жизни Лая, в частности о рождении внебрачных детей.

В Microsoft заявили, что ведущие новостей были созданы с помощью инструмента CapCut, разработанного китайской компанией ByteDance, владельцем TikTok.

Microsoft добавила, что китайские группы продолжают кампании влияния в США. В отчете сказано, что поддерживаемые Пекином актеры используют аккаунты в социальных сетях, чтобы задавать "вопросы, вызывающие разногласия", и пытаются понять проблемы, которые разделяют избирателей в США.

"Это может быть сделано для сбора разведывательных и точных данных о ключевых демографических показателях голосования накануне президентских выборов в США", - говорится в сообщении Microsoft в блоге, сопровождающем отчет.

В одном сообщении на X (ранее Twitter) упоминался двухпартийный законопроект США на сумму 118 миллиардов долларов, который сочетал вклад в американо-мексиканскую границу в размере 20 миллиардов долларов с пакетом для Украины и Израиля на 75 миллиардов долларов. Там спрашивалось: "Какова ваша реакция?" Другой отметил потерю истребителя F-35 в Южной Каролине в прошлом году, заявив, что "только при администрации Байдена" могла быть потеряна ценная часть военной техники - хотя вскоре после этого были обнаружены обломки - и спросил: "Что вы думаете об этом?".

Дополнение

Отчет был опубликован на той же неделе, когда назначенная Белым домом официальная наблюдательная комиссия заявила, что "каскад ошибок" Microsoft позволил китайским кибероператорам, поддерживаемым государством, взломать учетные записи электронной почты высокопоставленных чиновников США. В прошлом месяце правительства США и Великобритании обвинили хакеров, поддерживаемых Китаем, в ведении многолетней киберкампании, нацеленной на политиков, журналистов и бизнесменов, а также на наблюдателей за выборами в Великобритании.